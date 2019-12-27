شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق طالب الطيران المفقود بالفلبين يكشف آخر مستجدات عمليات البحث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال شقيق طالب الطيران عبدالله الشريف المفقود بالفلبين، إن السلطات الفلبينية أوقفت البحث عن شقيقه الذي فقد في جزيرة “مندورو” في مايو الماضي، وذلك وفقاً للنظام المتّبع عالمياً في حال فقدان أي شخص لأكثر من 21 يوماً.

ووفقاً لـ” اليوم”، أوضح عبدالمجيد شقيق الطالب أن عمليات البحث التي أجرتها السلطات الفلبينية لم تعثر على أي من متعلقات شقيقه، عدا حقيبة تعود لمدربه الفلبيني، مبيناً أن أحد أشقائه لا يزال هناك للمشاركة في البحث عن أي خيط يوصلهم إلى مكان شقيقهم.

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ولفت إلى أنهم يعملون حالياً بجهد فردي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أي معلومة عن شقيقهم، مؤكداً أن آخر ما أفادتهم به سفارة المملكة بالفلبين أنه لا جديد في الأمر.

وكانت السفارة أكدت في وقت سابق حرصها على متابعة قضية اختفاء الطالب الذي فقد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه في مدينة سان خوسيه، مبينة أنها مستمرة في عقد اجتماعات مع المسؤولين في الفلبين لمتابعة التحقيقات، وفي إطلاع عائلة الطالب بأي مستجدات.