شكرا لقرائتكم خبر عن القتل حداً لمواطن خنق زوجته ليلاً حتى الموت بوجود أطفاله.. تفاصيل صادمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قتل زوج ثلاثيني زوجته أثناء الليل وهو في حالة غير طبيعية، بسبب تعاطيه المخدرات وإصابته بمرض نفسي، وفي اليوم التالي نقلها ملفوفةً داخل بطانية بـ”شنطة السيارة” إلى المستشفى، حيث ادعى أن الوفاة حدثت بسبب صعقة كهربائية.

وأقر المتهم بعد ذلك، بأنه ضـرب زوجته، وخنقها حتى الموت مرجعاً ذلك إلى أنه كان في حالة غير طبيعية، بعد أن أكد الطب الشرعي ذلك، وقال إنه في اليوم التالي طلب منها أن تعد له الإفطار إلا أنه وجدها ميتة، بحسب “عكاظ”.

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واعترف الزوج القاتل أمام المحكمة، إنه قتـل زوجته خنقاً بوجود أطفاله الـ4 أثناء نومهم، مشيراً إلى أنه لم يكن بينه وبينها أي خلاف، وصدر تقرير طبي من مستشفى الصحة النفسية بالطائف؛ بيّن أنه يعاني من فصام عقلي واكتئاب، وتدهور في القدرات العقلية، فيما طالبت النيابة العامة بقـتله حداً وقدمت 11 دليلاً وقرينة.

إلى ذلك أكدت المحكمة بناءً على ما تقدم أن الواقعة تعد “قتـل غيلة”، مشيرة إلى أن الجاني يعاقب فيها بالقتـل حداً وليس قصاصاً، ولا يقبل فيه العفو من أولياء الـدم بعد إدانته بالجريمة، لافتة إلى أن تعاطي الزوج للمخدرات لا يعفيه من العقوبة.

وشددت المحكمة على عدم قبول تراجع الزوج عن إقراره بالقتـل، مبينة أن الاعتراف صدر أمام هيئة قضائية معتبرة وأيدته القرائن، وبات الحكم نهائياً بقتـله حداً.