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شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. إخلاء 40 شخصاً من حريق بناية سكنية بينهم 11 مصاباً (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم الجمعة، من إخلاء 40 شخصاً بعد إخماد حريق اندلع بالطابق الثاني ببناية مكونة من ثلاثة طوابق.
وأوضح الدفاع المدني على حسابه الرسمي على “تويتر”، أن “الحادث نتج عنه 11 إصابة بينهم 6 أطفال نقلو جميعهم للمستشفى لتلقي العلاج”.
وأضاف: “تم خروج ثلاث أطفال بعد استقرار حالتهم الصحية ، ولازال البقية يتلقون العلاج”.
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