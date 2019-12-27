العاصفة «لولو» تغرق منازل اللبنانيين وتحول الشوارع إلى بحيرات

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دبي - بواسطة محمد فارس بيروت - «الخليج»:
يشهد لبنان منخفضاً جوياً مصحوباً، برياح عاتية، وأمطار غزيرة، وثلوج على المرتفعات؛ حيث يقع تحت تأثير العاصفة «لولو» التي تضرب الحوض الشرقي للمتوسط منذ، أمس الأول، وتستمر حتى يوم غد السبت، وأدّت إلى أضرار مادية كبيرة في بيروت ومناطق عدة، وتحولت الشوارع إلى بحيرات؛ نتيجة السيول الناتجة عن الأمطار، وقطعت أغلبية الطرق الجبلية.
واجتاحت السيول بيروت ومحافظات عدة، وتساقطت حبات البرد في الساحل، لاسيما في العاصمة التي غطّت شوارعها طبقة ثلجية، وتحولت الجبال إلى غطاء أبيض، وفاضت الطرقات في البلاد بمياه الأمطار والصرف الصحي، ما أدى إلى زحمة سير خانقة عند المدخل الجنوبي للعاصمة في كل من خلدة وطريق المطار، وعند المدخل الشمالي في ضبية شرقي بيروت. وتسببت الأمطار الغزيرة في منطقة عين المريسة البحرية في بيروت، في ارتفاع أمواج البحر، واقتلاع السور البحري الحديدي، وأدى الموج إلى إغراق البيوت في منطقة السان سيمون جنوبي العاصمة.
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قبيل بريكست.. نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ينشر "رسالة حب" لبريطانيا
نشر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانس ما وصفها بـأنها "رسالة حب" لبريطانيا أعرب فيها عن حزنه لقرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ومشدداً على أنه سيكون دائمًا بإمكانها العودة. وقال تيمرمانس في عدد الخميس من صحيفة "ذي غارديان" "أعرفكم الآن. وأحبكم لنفسكم ولما أعطيتموني إياه. أنا كعاشق قديم. أعرف نقاط قوتكم وضعفكم". وأضاف في الخطاب تحت عنوان "رسالة حبّي إلى بريطانيا: لا يمكن قط قطع العلاقات العائلية ... قررتم الخروج. يفطر ذلك قلبي لكنني أحترم هذا القرار". وختم السياسي الهولندي رسالته بالقول "سنبقى وسيكون مرحب بكم على الدوام للعودة". ويستبعد تمامًا تقريبًا تراجع رئيس الوزراء بوريس جونسون عن قراره إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير. فاز جونسون بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة التي جرت هذا الشهر على وقع تعهده "إنجاز بريكست" بعد أكثر من ثلاث سنوات من التردد والتأجيل. وصوّت 52 بالمئة من البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مقابل 48 بالمئة في استفتاء 2016. وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى أن غالبية ضئيلة تفضّل اليوم البقاء في الاتحاد الأوروبي. لكن الأحزاب المؤيدة لإجراء استفتاء ثانٍ على بريكست، بإمكانه إحداث تحوّل في نتائج الاستفتاء السابق، فشلت في كسب أصوات الناخبين في اقتراع الشهر الجاري. وأشار جونسون إلى أنه لا يعتزم تمديد فترة ما بعد بريكست الانتقالية لما بعد نهاية العام المقبل. ومن المفروض أن تستغل لندن وبروكسل نافذة 11 شهراً، وهي فترة قصيرة نسبيًا للتفاوض على مسائل مهمة، للاتفاق على بنود جديدة للتجارة والتعاون تتراوح من قضايا أمنية إلى حماية البيانات. وكتب تيمرمانس أن رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون أخطأ في قراره الدعوة لاستفتاء 2016 على عضوية لندن في الاتحاد الأوروبي. وكتب "هل كان من الضروري فرض هذه المسألة؟ لكنك قمت بذلك. هذا أمر مؤسف وأعتقد أنه يضر بك".
Euronews (Ar)
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فيديو: محتجون عراقيون يغلقون أكثر طرق بغداد السريعة حيوية
قامت مجموعة من المحتجين العراقيين بإغلاق طريق محمد القاسم السريع، الذي يربط بين شمال وجنوب بغداد ويمتد بطول 20 كيلومتراً، في وقت مبكر من يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر. وعلقت السيارات على الطريق السريع، الذي يعتبر الأكثر حيوية في بغداد، في حين تم إجبار آخرين على سلوك طرق بديلة باستخدام الطرق القريبة. وتستمر الاحتجاجات الجماهيرية التي لا قيادة لها في العراق منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، وتشمل مطالب المحتجين تحسين الظروف المعيشية، ورئيس وزراء مستقل من خارج المؤسسة السياسية. وبعد إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته أواخر الشهر الماضي تحت ضغط الشارع، فشلت الأحزاب السياسية ثلاث مرات بالاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء في المهل الدستورية. في وقت سابق يوم الأربعاء سحب وزير التعليم العالي السابق قصي السهيل، المرفوض من الشارع، ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.
Euronews (Ar)
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شاهد: قشور الفستق وسيلة تدفئة لمواجهة قساوة البرد في شمال غرب سوريا
وسط غرفة الجلوس، يفتح أبو وليد غطاء مدفأة مصنوعة يدوياً، ويفرغ فيها دلواً من قشور الفستق الحلبي، بعدما تعرّف من النازحين إلى منطقته على وسيلة تدفئة جديدة تقي أطفاله برد الشتاء وتحلّ مكان المازوت المرتفع الكلفة. في المناطق الباردة في سوريا وفي عدة بلدان مجاورة، يعتمد السكان خلال أشهر الشتاء القارس على مدافئ تقليدية، تُصنع من الحديد أو الألمنيوم وتُعرف باسم الصوبيا، تُضرم النيران داخلها عبر استخدام المازوت أو الحطب. ومع أزمة المحروقات التي تعاني منها سوريا عموماً ولا تستثني محافظة إدلب حيث لا يتوفر بشكل دائم وكلفته مرتفعة، يمرّ الشتاء ثقيلاً على السوريين لا سيما النازحين المقيمين في مخيمات منتشرة في مناطق عدة، تغرقها الأمطار والسيول. في منزله في بلدة تل الكرامة في ريف إدلب الشمالي، يقول أبو وليد وهو أب لثلاثة أطفال بعدما احتسى القهوة وأحد ضيوفه قرب المدفأة، لوكالة فرانس برس "نتيجة انقطاع مادة المازوت بحثنا عن بديل من أجل التدفئة، ولجأنا إلى مدفأة قشور الفستق". ويوضح أن وسيلة التدفئة هذه "صحيّة ولا تنبعث منها أي روائح أو دخان، كما أنها أقل كلفة من المازوت غير المتوفّر حالياً". أمام منزله، وضع أبو وليد 15 كيساً على الأقل من قشور الفستق، التي يبلغ سعر الطن الواحد منها وغالبيته مستورد من تركيا المجاورة 175 دولاراً. وبينما يلهو أطفاله قربه في غرفة الجلوس ذات الفرش العربي التقليدي، يشرح أبو وليد، وهو تاجر سيارات، أنّه تعرّف إلى وسيلة التدفئة غير المألوفة في المنطقة من جيرانه النازحين من خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي. خلال سنوات النزاع، استضافت محافظة إدلب (شمال غرب) نحو مليون ونصف نازح من مناطق أخرى. كما تشهد مراراً موجات نزوح داخلية على وقع هجمات قوات النظام فيها، وآخرها الأسبوع الماضي. فقد فر وفق الأمم المتحدة، عشرات الآلاف من جنوب المحافظة باتجاه مناطق أكثر أمناً في الشمال جراء تصعيد جديد لقوات النظام وحليفتها روسيا. من مسقط رأسه خان شيخون، نقل النازح صديّق علوان حرفة تصنيع المدافئ إلى مدينة الدانا، حيث يستقر حالياً ويدير ورشة يعمل فيها 15 موظفاً، وبالكاد يتمكنون من توفير طلبات الزبائن. في باحة الورشة المحاذية لطريق عام، ينهمك العمال في تصنيع المدافئ ووضع اللمسات الأخيرة على عدد منها. وتتألف كل مدفأة من أسطوانة طويلة، تُضرم فيها النيران، مثبتة على لوح مرتفع قليلاً عن الأرض، وملتصقة بصندوق مستطيل الشكل مصنوع من الألمنيوم، توضع فيه قشور الفستق ويكون موصولاً ببطارية سيارة. عند افتتاح ورشته، ظنّ علوان أن الطلب سيقتصر على النازحين من منطقته، المعتادين على استخدامها، ليفاجئ بحجم الطلب الذي فاق توقعاته. ويشرح لفرانس برس "توقعت أن نفصّل 500 صوبيا (...) ولكن حتى الآن صنعنا 2500 منها، والحمد لله الطلب ما زال مستمراً"، موضحاً أن "الناس تجرّبها وارتاحت كثيراً" بسبب الكلفة المنخفضة وتوفر قشور الفستق الحلبي. وتتراوح كلفة المدفأة الواحد بين 100 و130 دولاراً وفق علوان، بينما يكفي طنّ القشور الواحد لموسم الشتاء بأكمله، في حين أن برميل المازوت الذي قارب ثمنه 130 دولاراً قد لا يكفي لأكثر من شهر. وإذا كان سكان مدينة الدانا قادرين على تحمل أعباء شراء هذه المدفأة وكلفة تشغيلها، إلا أن عشرات آلاف النازحين المنتشرين في المخيمات العشوائية في المنطقة غير قادرين على توفير أبسط احتياجاتهم، وتعدّ التدفئة واحدة من أبرز التحديات التي يواجهونها خلال الشتاء. في مخيم للنازحين في قرية خربة الجوز في ريف إدلب الغربي، يفاقم الشتاء معاناة حسين محمد برو (51 عاماً)، النازح منذ خمس سنوات من ريف اللاذقية الشمالي الشرقي المجاور، على غرار عشرات الآلاف من النازحين المقيمين في مخيمات عشوائية فوق أراض زراعية في المنطقة. ويروي الرجل الذي يعتاش من قطع الحطب وبيعه لتأمين قوت عائلته المكونة من زوجته وخمسة أطفال لفرانس برس كيف أن الخيم المهترئة لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء. ويقول بحسرة إنّ كل ما بوسعه القيام به هو "دعم الخيمة بعدد من الأخشاب لئلا تسقط على رؤوسنا بفعل العواصف". ومع تساقط الأمطار بغزارة، تصبح الخيم عائمة فوق بحر من الوحول في ظل غياب خدمات الصرف الصحيّ، كما يشرح برو، لافتاً إلى أن الحفر التي يستحدثها الأهالي تطوف وتُغرق الخيم وأزقة المخيّم. وتتضاعف أمراض الأطفال جراء البرد، بينما الحصول على الدواء ليس متاحاً بشكل دائم. ويؤوي ريف إدلب الغربي وحده 40 مخيماً عشوائياً يقيم فيها نحو 18 ألف نسمة، جُلّهم فروا من ريف اللاذقيّة المجاور على وقع المعارك منذ أكثر من خمس سنوات. ويشكو القيمون على إدارة المخيمات من تراجع وتيرة المساعدات الانسانية من الجهات الدولية. ويقول مدير أحد المخيمات في ريف إدلب الغربي حسان درويش (35 عاماً) وهو بدوره نازح من منطقة جبل الأكراد، إن "إدارة المخيم تقف عاجزةً عن تلبية احتياجات النازحين القاطنين في المخيّم". ولا تملك إدارة المخيم على حد قوله "أي دعم أو منح لتقديم المساعدات للنازحين استجابةً للمتطلبات الانسانية خلال الشتاء (..) فيما دعم المنظمات بات شحيحاً ولا يكفي متطلبات سكّان المخيّم". لكن يضيف "أن تمطر علينا وتسقط الخيمة أفضل من أن يسقط علينا مبنى" جراء القصف.
Euronews (Ar)
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شاهد: العاصفة "لولو" تضرب لبنان
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وشهدت الضاحية الجنوبية سيولاً؛ إذ غرقت الطرقات بمياه الأمطار التي دخلت المنازل.
وفي عكار شمالاً، تساقطت الأمطار بغزارة، وسط رياح ناشطة، وقوية تجاوزت ليلاً ال80 كلم في الساعة، ما ألحق أضراراً بالمزروعات.
واقتحمت الأمواج التي بلغ ارتفاعها ال5 أمتار منازل في حي البحر على الشاطئ.
وتسببت الأمطار في ارتفاع منسوب مجاري الأنهر كافة، والسيول حولت الطرق إلى مستنقعات، في حين غطت الثلوج المرتفعات الجبلية.
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مقدم من رائج
وفي الجنوب، لفّ البرد القارس منطقتي النبطية وإقليم التفاح؛ واقتلعت الرياح أشجار الزيتون في منطقة النبطية، فيما لامس الضباب المرتفعات وحجب الرؤية على الطرق، ما دفع الدفاع المدني في النبطية إلى تحذير السائقين تجنباً لحوادث السير. وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم غائماً وماطراً بغزارة، خاصة في المناطق الجنوبية، مع عواصف رعدية، وانخفاض بدرجات الحرارة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر، ليتحول الطقس يوم غد إلى غائم أحياناً، مع رياح ناشطة، وتتساقط أمطار متفرقة.
كانت هذه تفاصيل خبر العاصفة «لولو» تغرق منازل اللبنانيين وتحول الشوارع إلى بحيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.