شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: إصدار 2.3 مليون تأشيرة عمرة منذ بدء الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعى تشمل إصدار أكثر من مليونين و371 ألفا و441 تأشيرة عمرة، وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام فى غرة محرم 1441هـ وحتى 29 من ربيع الثانى 1441هـ، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة مليونين و31 ألفا و 213 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة مليون و559 ألفا و 764 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة- بأن ذلك جاء بحسب مؤشر العمرة الأسبوعى الذى أطلقته وزارة الحج والعمرة مطلع العام الماضي، الذى يقيس مجموعة جوانب رئيسية تتمثل فى عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالى أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، وأعدادهم فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية مليون و 938 ألفا و991 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 91 ألفا و443 معتمرًا، بينما وصل 779 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

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أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 495,270، تليها إندونيسيا 443,879، وثالثا جاءت الهند 262,887، ثم ماليزيا 116,335، ومصر خامسا بـ 104,820 معتمر، وتأتى بعدها كل من: الجزائر 80,238، وتركيا 78,512، وبنجلاديش 73,142، والإمارات 46,370، والأردن 32,011 معتمر.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أطلقت مؤخرا برنامج (التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة) الذى يهدف إلى تقديم أفضل الخِدْمات لزوار بيت الله الحرام لتسهيل رحلتهم الإيمانية، وتسريع معالجة أى مشكلة طارئة يمكن أن تحدث لهم لا سمح الله.

وأوضح وزير الحج والعمرة، أن وثيقة التأمين الشامل على المعتمرين تعتبر من إحدى المبادرات التى تقدمها الوزارة والتى تسعى إلى تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة فى تحسين تجربة المعتمرين وتمكينهم من أداء مناسك العمرة من خلال إيجاد الحلول والمعالجات السريعة فى سبيل أن يؤدى المعتمر نسكه براحة وسهولة ويعود إلى بلاده بصحة وسلامة.