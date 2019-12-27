شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة جديدة لـ"الجزيرة".. قناة قطر تحذف مقطع لنازح سورى يشكو فيه أردوغان لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن قناة الجزيرة القطرية، لا تكل ولا تمل من الكذب والفبركة والتدليس، فبعد العديد من الأخبار التى ثبت زيفها بالدليل القاطع، ها هى مرة أخرى تعيد بث سمومها وأكاذيبها بما يناسب سياستها التحريضية.

بين أيدينا واقعة جديدة تفضح فضائية الجزيرة، إذ انتشر مقطع فيديو نشرته القناة القطرية، يظهر بكاء أحد النازحين السوريين أثناء خروجه من مدينة معرة النعمان التى تقع جنوبى إدلب في سوريا، يشكو فيه من المأساة التى تعيشها المدينة وخلوها من الناس، واستشهاد 6 من أشقائه، قائلا: "روحوا تفرجوا وين ساكنين، نزحنا، شكيناكم لواحد أحد".

الفيديو الذى نشرته الجزيرة، عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، حذفت حديث النازح عن شكوى أردوغان، وقامت بقطع جزء قال فيه: "شكينا أردوغان لله الواحد الأحد"، لكن تأتى رياح الجزيرة بما لاتشتهى أنفسها، ويقوم تاشطون سوريون على نشر المقطع الأصلى للنازح وفيه دعاءه على الرئيس التركى أردوغان، واستنكاره لعدوان القوات التركية على سوريا.

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وتحدث الرجل عن مكانة المدينة بالنسبة له ولأهلها، وعجزهم عن القيام بأي شيء لمنع تدميرها، وإلى مقتل 6 من أشقائه على يد قوات النظام.

ورمت القناة حركة النزوح الواسعة، لنحو ربع مليون مواطن سورى، باتجاه مخيمات اللاجئين على الحدود السورية التركية، منذ منتصف الشهر الجارى، بسبب الاستهداف المستمر من قبل قوات النظام السورى وحليفه الروسى لبلدات الشمال السورى.

سابقة الجزيرة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، ووصف الناشطون هذه الواقعة بأن الإعلام المؤدلج وإعلام الدفع المسبق كله ينتهج ذات السياسة، لا خير فيهم كلهم أصحاب أجندات خاصة ومبرمجة حسب مصالح أصحابها فى قطر وتركيا.