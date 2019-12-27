شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم فى محيط وزارة الدفاع داخل المنطقة الخضراء ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشب حريق ضخم بمحيط وزارة الدفاع العراقية داخل المربع الرئاسي الحكومي في المنطقة الخضراء ببغداد.

وأفاد مصدر أمني لوسائل إعلام محلية أن "حريقا ضخما نشب على حافة نهر دجلة قرب جسر الجمهورية داخل المنطقة الخضراء"، من دون مزيد من التفاصيل.

وفى سياق آخر، وصلت وحدات من الجيش العراقى، إلى أطراف محافظة كركوك شمالى البلاد، لضبط الأمن، وذلك حسبما افادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل، وياتى ذلك بعد مقتل 3 مدنيين على أيدى تنظيم داعش الإرهابى، بعد ساعات من اختطافهم.

وذكرت وسائل إعلام، أن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، قتلوا 3 مدنيين في محافظة كركوك شمالي البلاد، بعد ساعات من اختطافهم.

كما أفادت أن عناصر من "داعش" اختطفوا مدنيين اثنين من قرية الجلوات جنوب غربي كركوك، ثم أقدموا على قتلهما بعد ساعات من اختطافهما، وتواصلوا مع ذويهما لتسلم جثتيهما.

وأوضحت أنه بعد ذهاب أهل القرية لتسلم الجثتين، تعرضوا في طريقهم لكمين، واشتبكوا على إثره مع عناصر التنظيم، ما أسفر عن مقتل شخص آخر.

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وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وعام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.