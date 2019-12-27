شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد يحتفل بأول تتويج فى كأس القدرة للفروسية للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل اليوم الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بتتويج الفارسة كاميل كولومبو من اسطبلات سيح السلم، بالمركز الأول فى كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة المخصص للسيدات لمسافة 120 كم.

المنافسات انطلقت صباح اليوم، ومن المقرر أن تُختتم يوم السبت 4 يناير المقبل، وتتواصل المنافسات غداً، بانطلاق سباق الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 120 كم، فيما يقام السباق الثالث بعد غد الأحد وهو كأس "جميلتي" المخصص للأفراس لمسافة 120 كلم.

بينما سيكون هناك يوم 4 يناير المقبل سباق كبير لمسافة 160 كم، ويحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهو من أبرز الألقاب على مستوى العالم.

وتسعى إسطبلات F3 إلى المحافظة على لقب سباق السيدات، بعد أن فرضت سيطرتها على النسخة الماضية بواسطة الفارسة الإيرلندية إيمى لويس، والتى قادت الجواد "توم جونز" وحققت المركز الأول كما هيمنت إسطبلات F3 على المركز الثانى بواسطة الأورجوانية سيسليا جارسيا التة امتطت "توفكا لا مجاورى"فيما كان المركز الثالث من نصيب مارتينا سبلانزون على جود "كاردينال آر"

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ينقسم السباق إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم "اللون الأصفر"، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 35 كم "اللون الأحمر"، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 27 كم طاللون الأزرق"، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 18 كم "اللون الأبيض".

وقيمت أمس إجراءات الفحص للخيول المشاركة للتأكد من سلامتها، إضافة إلى قياسات الأوزان، ويشترط في سباق اليوم أن يقل عمر الخيول عن 6 سنوات، والحد الأقصى لنبضات القلب 64 نبضة بالدقيقة.