شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين لدى روسيا: بوتين يزور بيت لحم 23 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الحفيظ نوفل، السفير الفلسطينى لدى روسيا، أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إلى فلسطين يوم 23 يناير القادم.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، قال نوفل، ردا على سؤال حول موعد زيارة الرئيس بوتين إلى البلاد، ليرد قائلا: "يوم 23 يناير فى بيت لحم".، وستتم خلال الزيارة محادثات بين الرئيس بوتين والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن.

وكان الرئيس الفلسطينى صرح، فى وقت سابق، أنه دعا بوتين إلى بيت لحم فى عيد الميلاد.

وصرح مساعد القائد الروسى يورى أوشاكوف للصحافيين بأنه تم تلقى الدعوة وسيتم النظر فيها.

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