شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. مسن يكسب نجومية "المدرج " فى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت كاميرا البث التلفزيونى بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم، رجلاً كبيراً فى السن ليكون "نجم المدرج".

وكان الرجل يتابع عرض فرديات الصفر (جل - دق)، بحب واهتمام كبيرين، قبل أن تختاره الكاميرا ليكون الفائز اليوم، وذلك قبل يوم واحد من المفاجأة الكبرى التى يعدها نادى الإبل والمتمثلة فى مسابقة "القعود قعودك لاطرحته" التى رصد لها 4 قعدان سيتم توزيعهم على 4 فائزين، غداً السبت بعد الانتهاء من عروض المزاين على لجنة التحكيم.

ويوزع نادى الإبل منذ انطلاقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل جوائز يومية لـ"نجم المدرج"، حيث يأتى اختيار الفائز بالجائزة عن طريق كاميرا البث التلفزيونى المباشر، وهو ما يُعرف بـ"صيد الكاميرا"، للأكثر تفاعلاً وتشجيعًا من الجماهير الحاضرة فى المدرج المخصص للجماهير؛ ليتم بعدها تسليمهم الجوائز مباشرة فى المنصة المخصصة لذلك.