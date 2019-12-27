شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح موقع الفلج ومسار وادى شيص فى الإمارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور ثانى بن أحمد الزيودى، وزير التغير المناخى والبيئة فى الإمارات، موقع "الفلج" ومسار وادى شيص الطبيعى بإمارة الشارقة، بعد ترميمه، فى إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الجوانب البيئية والثقافية لوادى شيص، من خلال ترميم نظام الرى التقليدى "الفلج"، الذى يهدف إلى دعم إدارة التنوع البيولوجى للموقع والحفاظ على الأساليب الزراعية.



وقال وزير البيئة،: الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، يمثل أحد أولويات دولة الإمارات، وبالأخص الموارد المائية التى حظيت بمسيرة من الاهتمام المتواصل، بدأها أجدادنا عبر اعتماد حلول مبتكرة لتحقيق المستدام فى مقدمتها نظام رى الأفلاج .

وأضاف الزيودى: يحظى ترميم نظام رى الأفلاج فى وادى شيص بأهمية حيوية، نظراً لقيمته ورمزيته الثقافية والتاريخية للمجتمع الإماراتى، وكونه محطة هامة لتعريف الأجيال الحالية والمقبلة بتراث الدولة، إضافة إلى المساهمة فى تنمية البيئة فى وادى شيص عبر توفير المياه العذبة، كما يعتبر هذا المشروع بمثابة مصدر فخر لتجسيده الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص، التى من شأنها تعزيز رفاهية دولة الإمارات وشعبها.

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