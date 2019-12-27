شكرا لقرائتكم خبر عن عون يستقبل قادة الجيش وأمن الدولة والداخلية لتهنئته بمناسبة أعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس اللبنانى ميشال عون اليوم، مجموعة من قادة الجيش اللبناني والأمن الوطنى والشرطة والجمارك بقصره الرئاسي، وذلك لتهنئته بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

عون استقبل كل من قائد الجيش العماد جوزف عون مع وفد من القيادة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع وفد من المديرية والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا مع وفد من المديرية والمدير العام لقوى الامن الداخلى اللواء عماد عثمان مع وفد من المديرية والمدير العام للجمارك بدري ضاهر مع وفد من المديرية ووزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال الياس بوصعب.



المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا



المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان



المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم

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المدير العام للجمارك بدري ضاهر



الياس بوصعب



قائد الجيش العماد جوزف عون

عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى على السوشيال ميديا دشنوا أمس هاشتاج "رئيس الجمهورية يمثلنى" دفاعا عن الرئيس عون.

أحد المغردين المشاركين فى الهاشتاج قال "الله يطول عمرو اكيد اكيد اكيد يمثلنى"، وقال آخر " إنت القائد، والثائر، والمحارب، لا تتعب لا تستكين، أنت قدوتي، وانت أملي نحو غدٍ أفضل .. لا تكره شيئاً لعله خير لكم، هذه الإنتفاضة بيّنت الكثير بيّنت الحليف من الصديق من الخبيث، لا نريد مستفدين معنا، نريد أوفياء، لا يهمنا الأسماء بقدر الإخلاص والسلام على الخائنين."

وقالت أخرى " هو رئيس الجمهورية كل لبنان هو رئيس الكل و بى الكل هو الرئيس الذى نفتخر به الرجل النظيف المحارب الفساد .. منحبك"، ورابع قال " ﻷنهم اعتادوا على الرئيس أن يأتيهم معلبا .. وموضبا من الخارج .. فإنهم يعيشون حالة الرهبة تجاه رئيس له هيبة الرئاسة .. الجنرال عون بحق جنرال يليق المنصب به"

وكان عون قد كلف حسان دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية قبل عدة أيام، خلفا لسعد الحريرى رئيس الحكومة السابق، حيث أكد نزيه خياط، عضو المكتب السياسى لتيار المستقبل اللبنانى، أن شرط نجاح رئيس الوزراء اللبنانى المكلف حسان دياب، فى تشكيل حكومته الجديدة يكمن فى أن يثبت استقلاليته عملياً وليس قولا لأن الكتل الثلاث الأساسية التى سمته هى الثنائى الشيعى وكتلة رئيس الجمهورية المتحالفة معهما.