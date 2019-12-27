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اليونان تنتقد خطط أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  انتقد نائب وزير الخارجية اليونانى ميلتاديس فارفيتسيوتيس خطط الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا.

وقال فارفيتسيوتيس، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة)  إن "الرئيس التركى بهذه الخطط يلعب بالنار ويثير ردود أفعال كثيرة ليست فقط من اليونان بل من جميع الدول"، معتبرا هذه الخطط بأنها تعد "توسعا عثمانيا جديدا".

وشدد المسئول اليونانى على أهمية الزيارة التى سيقوم بها رئيس وزراء بلاده إلى البيت الأبيض فى 7 يناير المقبل، مشيرا إلى أن اثينا تعمل على تدويل ما وصفها بـ"مسألة الاستفزازات التركية" بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنطقة.

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ويأتى هذا فى الوقت الذى صرح فيه أوردغان بأنه يتوقع أن يمرر برلمان تركية تفويضا بإرسال جنود إلى ليبيا يومى 8 و9 يناير المقبل، مستندا فى ذلك إلى اتفاقية دفاع مشترك وقعت خلال الفترة الماضية بين أنقرة وطرابلس، وأخرى بحرية أثارت حفيظة اليونان مدت خلالها تركيا منطقتها المائية الاقتصادية وجعلت لها حدودا بحرية مع ليبيا قرب جزيرة كريت اليونانية.

يذكر أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يخطط لإرسال قوات لدعم حكومة الوفاق الوطنى الليبية فى طرابلس فى مواجهة قوات الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر.

 

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