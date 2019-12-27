شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة ضمد بالسعودية تطلق مبادرة "صيانة منازل أسر الشهداء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيرى في محافظة ضمد بالمملكة العربية السعودية اليوم، تنفيذ ، مبادرة " صيانة منازل أسر الشهداء " ، بالشراكة مع المعهد الصناعي الثانوي بجازان .

وبدأ اليوم الأول بجولة شملت ستة منازل في مركز الشقيرى ، جرى خلالها الكشف على التمديدات الكهربائية و القواطع والسباكة وتغيير التالف منها .

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ويشارك في تنفيذ المبادرة التي ستنفذ على مدى اسبوعين فريق تقني من الشباب المتطوعين والمتخصصين في مجالات الكهرباء والسباكة يعملون بشكل احترافي وبأعلى معايير الأمن والسلامة في مثل هذه الأعمال.