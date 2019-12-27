بينيت ينقل صلاحية تسجيل الأراضي بالمستوطنات إلى "وزارة العدل"

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365-

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الجمعة، بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية، من الإدارة المدنية، إلى وزارة العدل الإسرائيلية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن هذه الخطوة تأتي ضمن "مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة".

وأشارت الصحيفة إلى أن بينيت أجرى خلال الأيام الأخيرة، سلسلة من المناقشات في مكتبه، لإحداث تغيير بعيد المدى في عمل الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقًا لتوجيهات وزير الدفاع الإسرائيلي، سيكون هناك تغييرا كبيرا في عمل رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية، بمجال شؤون الأراضي، بحيث يقوم المستوطنون بتسجيل الأراضي في دائرة "الطابو" في وزارة العدل الإسرائيلية مباشرة.

وأمر بينيت موظفي مكتبه، بفحص آلية قانونية من شأنها تغيير طريقة العمل الحالية في مستوطنات الضفة الغربية، بحيث تصبح مشابهة لطريقة العمل داخل الخط الأخضر في إسرائيل (الأراضي غير المحتلة بحسب القانون الدولي).

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والمستوطنون الإسرائيليون الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، يتبعون فيما يتعلق بتسجيل الأراضي للإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي هيئة عسكرية تخضع لتنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

ويطالب بينيت بتغيير آلية العمل، بحيث يتوجه المستوطنون إلى وزارة العدل مباشرة، مشيرًا إلى أنّ هذا يتعلق "بتطبيق السيادة الفعلية الإسرائيلية على مناطق واسعة في الضفة الغربية".

وتُشكل المنطقة "ج" نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية-الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن الحكومة الإسرائيلية تضيق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة "ج" وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بداعي عدم الترخيص.

بالمقابل، تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.