خطيب "الأقصى" يندد بانتهاكات الصين ضد مسلمي الأويغور

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365-

ندد خطيب المسجد الأقصى في مدينة القدس، يوسف أبو اسنينة، خلال خطبة الجمعة، بانتهاكات الصين، ضد مسلمي "الأويغور"، في إقليم تركستان الشرقية، بحسب مراسل الخليج 365.

وقال أبو اسنينة، خلال خطبة الجمعة، في المسجد الأقصى، إن "إخواننا في تركستان الشرقية، يُعذبون ويحرقون، كما تحرق المصاحف، ويحاربون ويتعرضون للاضهاد والتعذيب".

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وابتهل أبو اسنينة إلى الله أن يبعث للأمة الإسلامية، قائدا، كالخليفة العباسي "المعتصم بالله"، كي يغيث المسلمين في تركستان الشرقية.

ومنذ 2009، يشهد الإقليم، أعمال عنف دامية، قتل فيها حوالي 200 شخص، حسب أرقام رسمية.

وفي 17 نوفمبر/تشرني الثاني الماضي، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرًا كشف وثائق حكومية صينية مسربة احتوت تفاصيل قمع بكين لمليون مسلم من "الأويغور" ومسلمين آخرين في معسكرات اعتقال إقليم تركستان الشرقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.