لبنان: 1131 نازح سوري عادوا إلى بلادهم‏

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

أعلنت السلطات اللبنانية، الجمعة، عودة 1131 لاجئا سوريا إلى بلادهم بشكل "طوعي".

وقالت المديرية العامة للأمن العام، في تغريدة، إنه "تم تأمين العودة الطوعية لـ 1131 نازحا سوريا، خلال الخميس".

وأوضحت أن "النازحين حضروا إلى نقاط التجمع رغم سوء الأحوال الجوية من مناطق مختلفة في لبنان وعبروا إلى الأراضي السورية عبر مراكز المصنع، القاع والعبودية الحدودية".

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وأشارت المديرية إلى أن تنسيق هذه العملية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبحضور مندوبيها.

وحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألف شخص، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.

وعاد لاجئون سوريون، على دفعات، من لبنان إلى سوريا، بتنسيق بين السلطات اللبنانية والنظام السوري والأمم المتحدة.

ويقول لبنان إن هذه العودة طوعية، فيما يقول منتقدون إن الظروف غير مناسبة لعودة اللاجئين، ما يعرضهم لمخاطر عديدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.