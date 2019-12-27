شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة العاصمة المقدسة» تعلن العثور على شواهد قبور تاريخية (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، العثور على شواهد قبور يعود تاريخها إلى 687 هـ، خلال تنفيذ إحدى المشروعات.

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وقالت الأمانة على حسابها الرسمي في “تويتر”: “أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة عُثر على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام 687 هـ”.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أنه سيتم التنسيق لتسليمها -(شواهد القبور التاريخية)- إلى جهات الاختصاص.