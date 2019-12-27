شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع الروسية": رصد 62 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 39 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت فى محافظات إدلب "14 انتهاكا"، اللاذقية "12" حلب "7" وحماه

وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجانب التركى فى هذه اللجنة رصد بدوره 23 انتهاكا فى محافظات إدلب (14) واللاذقية (6) وحماة (2) وحلب (1).

وأشار البيان إلى أن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال 24 ساعة الماضية عمليتين إنسانيتين، حيث تم من خلالهما إيصال 250 سلة غذائية بوزن حوالى 1.2125 طن إلى أهالى حى الفردوس بمدينة حلب، و400 سلة غذائية بوزن 1.94 طن إلى قرية تل موزان بريف الحسكة، موضحا أنه تم بشكل عام تنفيذ 2305 عمليات إنسانية.

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