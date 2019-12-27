شكرا لقرائتكم خبر عن افتكرها شوكولاتة.. إنقاذ حياة طفل ابتلع 26 مغناطيساً فى عجمان بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الأطباء فى قسم الأطفال بأحد المستشفيات الخاصة فى إمارة عجمان بالإمارات، فى إنقاذ حياة طفل، ابتلع 26 مغناطيساً دائرياً صغيراً تشبه الشوكولاتة، حيث استطاع فريق الأطباء من إجراء عملية جراحية عاجلة.

ووفقا لـ"الإمارات اليوم"، أكد طبيب الأطفال الدكتور فوزى الدخيلة، أن أطباء الأطفال تمكنوا خلال تدخلهم العاجل من إنقاذ حياة الأطفال من الموت المحتم، وكان ضمن هذه الحالات طفل آسيوى، يبلغ من العمر سنتين، عندما أحضرته أسرته إلى المستشفى، وكان لا يستطيع التوقف عن البكاء من شدة الألم فى بطنه.



القطع المغناطيسية بعد استخراجها

وأشار الدخيلة، إلى أنه تم إجراء الفحوص اللازمة والأشعة المقطعية، حيث تبين أن الطفل ابتلع 26 مغناطيساً ملوناً، اعتقادا منه أنها حبات من الشوكولاتة، وأوضح أن الطفل خضع لعملية جراحية صعبة باستخدام تقنيات مبتكرة لضمان عدم تشوهه، ولكن فوجئ الأطباء خلال العملية بتلف بعض أمعائه وثقبها، بسبب تلاصق المغناطيسات ببعضها داخل أحشائه، ما اضطرهم لإصلاحها وخياطتها، مشيراً إلى أن العملية تكللت بالنجاح، والطفل حالته الآن جيدة.

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قطع المغناطيس بعد استخراجها من أمعاء الطفل

وأوضح الدخيلة، أن هذه المغناطيسات تُحدث مشكلة معقدة، وتعد الأكثر خطورة عند ابتلاعها، حيث تتسم بقوة جذب كبيرة لبعضها، ولو كانت بعيدة عن بعضها، وترتبط معاً بقوة ولا تنفصل بسهولة، ما يتسبب فى التصاق أجزاء من الأمعاء معاً، وتؤدى إلى إصابات خطرة فى الجهاز الهضمى.

ودعا الطبيب الإماراتى، إلى مراقبة الأطفال ومعرفة الألعاب التى يقومون باللعب بها، والتأكد من خلو الطعام المقدم لهم من الأشياء التى يصعب هضمها، فضلاً عن منع لعبة الخرز المغناطيسية، لتجنب ابتلاع الأطفال لها، إذ إنها تسبب حدوث ثقوب وانسدادات معدية ومعوية، تستدعى تدخلاً جراحياً، وخضوعهم لعملية صعبة، إضافة إلى أهمية مراقبة مقتنيات الأطفال، والتأكد من خلوها من المواد الخطرة.