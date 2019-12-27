شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يختطفون 13 تاجرا موريتانيا على الحدود الليبية التشادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحدود اللليبية التشادية إختطاف 13 تاجرا أثناء تواجدهم بمناجم تقع على الحدود الليبية التشادية، حسبما نشر موقع سبوتيك نقلا عن وكالة "الأخبار" الموريتانية، التى أفادت "إن ثلاثة عشر تاجرا موريتانيا تم اختطافهم خلال الساعات الماضية من مناجم على الحدود الليبية التشادية".

وأوضحت الوكالة، أن تسعة موريتانيين اختطفوا البارحة على دفعات من المناجم، قبل أن يختطف ثلاثة آخرون صباح اليوم، حيث ظهرت سيارة مظللة النوافذ وصلت إلى أحد المناجم بمنطقة "جال كلجه" الليبية لاختطاف الدفعة الأولى لتعود في وقت لاحق لاختطاف أي موريتاني تتعرف عليه.

ورجحت مصادر "الأخبار" أن تكون مجموعة من تجار التبو التي تتبع لها المنطقة هي من تقف خلف عملية الاختطاف، وذلك على إثر اتهام التبو لتاجر موريتاني بالهروب بمستحقات مالية لهم عليه.

وأشارت الوكالة إلى أن الموريتانيين الثلاثة عشر المختطفين يعملون في مجال تجارة المواد الغذائية في المنطقة المنجمية

يذكر انه في وقت سابق شهدت موريتانيا واقعه مؤسفه ، بعد ان تمكن خفر السواحل الموريتاني من إنقاذ 74 مهاجرًا بعد غرق قاربهم على بعد 25 كلم من مدينة نواطيبو شمال البلاد.

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وأضافت الإذاعة الموريتانيه أنه تم انتشال 57 جثة وما زالت عمليات البحث جارية عن آخرين.

ونقلت الإذاعة عن مصادر أن المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها تفيد بأن قاربًا يستقله مهاجرون يتجهون نحو إسبانيا أصيب بعطل قبالة الشواطئ الموريتانية مما أدى إلى غرقه.

وقد باشرت السلطات الإدارية والأمنية عمليات الإنقاذ فورًا حيث قامت بتوفير الغذاء والدواء لصالح الناجين، كما تم إيواؤهم في مركز استقبال في حين ما زالت عمليات انتشال الجثث جارية.

ولم يتم التوصل لعدد الإجمالي للمجموعة التي كانت تستقل القارب المنكوب.