لليوم الرابع.. الأحوال الجوية تعطل عمل ميناء صيد شمالي مصر

القاهرة/ الخليج 365 شهدت محافظات مصرية، أمطارًا غزيرة، الجمعة، فيما قررت السلطات استمرار إغلاق ميناء صيد شمالي البلاد؛ لسوء الأحوال الجوية. وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن إدارة ميناء الصيد في برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ (شمال) قررت الجمعة إغلاق الميناء لليوم الرابع على التوالي. وعزت القرار إلى سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر المتوسط والرياح العاتية بصورة خطيرة يستحيل معها خروج أي مركب من الميناء. كما تعرضت محافظات الغربية والإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ ومطروح (شمال) وبورسعيد (شمال شرق)، لموجة طقس سيء صاحبتها أمطار غزيرة، بحسب تقارير صحفية محلية. وكانت هيئة الأرصاد أعلنت الخميس أن مصر ستشهد طقسًا غير مستقر على مدى 72 ساعة المقبلة، خاصة في شمال البلاد، يصاحبه سقوط أمطار، مع نشاط للرياح.

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