بينهم "مسؤول الأنبار".. توقيف 16 في عمليتين ضد داعش بتركيا

بالكسير/الخليج 365

أوقفت السلطات التركية، الجمعة، 16 شخصا في عمليتين أمنيتين ضد تنظيم داعش الإرهابي، تبين أن بينهم أشخاص تبوأو مناصب مختلفة في التنظيم.

وأوضح مراسل الخليج 365، أن فرق مكافحة الإرهاب التركية في ولاية بالكسير غربي البلاد، نفذت بوقت مبكر الجمعة، عمليات مداهمة شملت 8 أماكن في المدينة في إطار مكافحة "داعش".

وأضاف أن العمليات أسفرت عن اعتقال 10 أشخاص، وتبين أن أحدهم كان مسؤول التنظيم في محافظة الأنبار العراقية، وشخصين مسؤولان عن الشؤون العسكرية وآخر مسؤول عن العمليات اللوجستية، وخبير في المتفجرات، والبقية من المقاتلين.

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وكان مكتب المدعي العام التركي بالولاية أصدر مذكرة توقيف بحق 11 مواطن عراقي مشتبه بانتمائهم لداعش، وتبوئهم مناصب في التنظيم.

وفي ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، أوقفت فرق مكافحة الإرهاب التركية، 6 مشتبهين بصلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت مصادر أمنية للأناضول، أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن نفذت بشكل متزامن عمليات مداهمة في مركز الولاية ومدينة "أقجه قلعة" الحدودية مع سوريا في إطار مكافحة التنظيم الإرهابي.

وأسفرت العمليات عن توقيف 6 مشتبهين بهم، حيث تم إرسالهم لمديرية الأمن في الولاية عقب إجراء الفحوصات الطبية لهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.