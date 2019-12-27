الحكم بالقـتل حداً لزوج قـتل زوجته ليلاً بوجود أطفاله

صحيفة الخليج الالكترونية

أقدم زوج يبلغ من العمر 32 عاماً على قتـل زوجته ليلاً وهو في حالة غير طبيعية؛ بسبب مرضه النفسي وتعاطيه المخدرات، ثم نقلها ملفوفةً داخل بطانية بـ”شنطة السيارة” إلى المستشفى في اليوم التالي، زاعماً أن الوفاة حدثت نتيجة صعقة كهربائية.

واعترف المتهم وفقاً لـ”عكاظ”، أنه ضـرب زوجته، وخنقها حتى الموت وهو في حالة غير طبيعية بعد أن أكد الطب الشرعي ذلك، مبيناً أنه في اليوم التالي طلب منها أن تعد له الإفطار إلا أنه وجدها قد فارقت الحياة.

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وقال الجاني أمام المحكمة، إنه قتـل زوجته خنقاً بوجود أطفاله الـ4 وهم نائمون، مشيراً إلى أنه لم يكن بينه وبينها أي خلاف، وصدر تقرير طبي من مستشفى الصحة النفسية بالطائف؛ بيّن أنه يعاني من فصام عقلي واكتئاب، وتدهور في القدرات العقلية، فيما طالبت النيابة العامة بقـتله حداً وقدمت 11 دليلاً وقرينة.

وأكدت المحكمة بناءً على ما تقدم أن الواقعة تعد “قتـل غيلة” يعاقب فيها الجاني بالقتـل حداً وليس قصاصاً، ولا يقبل فيه العفو من أولياء الـدم بعد إدانته بالجريمة، لافتة إلى أن تعاطي الزوج للمخدرات لا يعفيه من العقوبة.

وشددت على عدم قبول تراجع الزوج عن إقراره بالقتـل، مبينة أن الاعتراف صدر أمام هيئة قضائية معتبرة وأيدته القرائن، وبات الحكم نهائياً بقتـله حداً.