القبض على 3 أشخاص اعتدوا على مواطن ووثّقوا الواقعة ونشروها بمواقع التواصل

صحيفة الخليج الالكترونية

ألقت شرطة منطقة عسير أمس (الخميس)، القبض على مواطنين ومقيم ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يعتدون على شخص، ويصورن ذلك وينشرونه على مواقع التواصل.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، أن إجراءات البحث والتحري في المقطع المتداول، أسفرت عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم.

ولفت إلى أن الجناة مواطنان ومقيم في العقد الثاني من العمر، مبيناً أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.