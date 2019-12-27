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"حلقة النار" تجذب الآلاف في الشرق الأوسط وآسيا

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هكذا بدت دبي - بواسطة محمد فارس © AFP هكذا بدت "حلقة النار" في الهند

تجمعت حشود في عدد من الدول الآسيوية لمشاهدة كسوف حلقي للشمس، يُعرف باسم "حلقة النار".

ويحدث الكسوف الحلقي عندما يغطي القمر مركز الشمس ليظهر مثل حلقة ساطعة.

وتابع سكان العديد من الدول، من بينها وسلطنة عمان وإندونيسيا والهند وسريلانكا، تلك الظاهرة.

ويمكن عادة رؤية كسوف للشمس من الأرض مرتين كل عام، ويحدث ذلك حين تكون الأرض بالكامل أو جزئيا في ظل القمر.

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وحدث كسوف للشمس في 2 يوليو/تموز الماضي، وكان مرئيا في أميركا الجنوبية.

ومن المنتظر أن يحدث كسوف كلي للشمس في 14 كانون أول/ديسمبر 2020، ويمكن رؤيته في كافة أنحاء جنوب تشيلي والأرجنتين، وجنوب غرب أفريقيا ومن القارة القطبية الجنوبية.

كسوف الشمس في ميانمار

كسوف الشمس في ميانمار

© AFP/Getty Images

كسوف الشمس في ميانمار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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