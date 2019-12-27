شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطرارى لطائرة ركاب عراقية فى مطار روستوف جنوبى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت طائرة ركاب مدنية عراقية اضطراريا، اليوم الجمعة، فى مدينة روستوف على الدون جنوبى روسيا، كانت قادمة من بغداد فى طريقها إلى العاصمة البيلاروسية مينسك.

ووفقا لوكالة الأنباء "سبوتنيك"، أعلن مطار روستوف على الدون جنوبى روسيا، عن هبوط اضطرارى لطائرة تابعة لشركة الطيران العراقية فى المطار، وهى فى طريقها من بغداد الى مينسك، لأسباب تقنية.

وقال الناطق باسم المطار: إن "طائرة تابعة لشركة "إيراك إيرويز"، كانت تقوم برحلة من بغداد الى مينسك، هبطت بشكل اضطرارى فى مطار روستوف على الدون"، مشيرا الى أن الهبوط "لأسباب تقنية".

وأضاف المسؤول، بأن عملية الهبوط تمت بنجاح فى تمام الساعة 11:15 بتوقيت موسكو، ومن دون حدوث أى إصابات.

فى سياق آخر، سقط ما لا يقل عن 14 قتيل، اليوم الجمعة، إثر سقوط طائرة فى كازاخستان، كانت تحمل على متنها حوالى 95 راكب، بالإضافة إلى 5 يمثلون طاقمها.

Advertisements

وقالت هيئة الطيران المدنى بكازاخستان فى بيان، إن الطائرة فوكر 100 كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان و"لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتخترق سياجا أسمنتيا" قبل أن تصطدم بمبنى من طابقين.