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وظائف شاغرة بالاتحاد السعودي للأمن السيبراني

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

كشف الاتحاد السعودي للأمن السيبراني ، عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي مهندس ضمان الجودة، مصمم واجهات المستخدم عبر الموقع الإلكتروني لينكد إن للعمل بالعاصمة الرياض.

وقال الاتحاد ، إن الوظائف الشاغرة :

1- مهندس ضمان الجودة : ويٌشترط أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين، ويفضل أن يكون ذلك في مجال ضمان الجودة.

– القدرة على العمل مع جميع المستويات الأربعة لاختبارات هندسة البرمجيات.

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رابط التقديم : اضغط هنــــــــا .

2- مصمم واجهات المستخدم : ويٌشترط أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين كمصمم UI / UX ” مصمم واجهة مستخدم”.

و الكفاءة في تصميم واجهات وبناء نماذج قابلة للنقر باستخدام (Sketch، InVision، Adobe XD، Figma، Illustrator and Zeplin etc).

رابط التقديم : اضغط هنــــــــا .

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