ردا على أردوغان.. الجيش السوداني: لا نُصدر مرتزقة للبلدان الأخرى

أكدت القوات المسلحة السودانية، أن ما يحكم تحركاتها خارج البلاد، هى الاتفاقيات والبروتوكلات المشتركة مع الدول، مشددة على أن السودان لا يُصدر مرتزقة إلى الدول الأخرى.
وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، العميد ركن عامر محمد الحسن، في تصريح لموقع جريدة "السوداني"، ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن وجود مرتزقة سودانيين يقاتلون في ليبيا، "لا علم لنا عن ما ذُكر من أعداد من المرتزقة السودانيين في المسرح العملياتى الليبي"، مشيرا إلى أن الحدود السودانية مع ليبيا مؤمنة تماما، بحيث لا يُسمح بتحركات مشبوهة من هذا النوع إلى الأراضي الليبية.
ودعا الناطق باسم الجيش، من يدعي من الفرقاء الليبيين وجود مرتزقة سودانيين، إثبات ذلك، والتأكد من هوياتهم، وكيف وجدوا؟، واتخاذ ما يلزم تجاه هذا الوجود غير الشرعي.
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