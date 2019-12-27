روسيا: عودة 1077 لاجئًا سوريًا إلى بلدهم خلال 24 ساعة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ذكر المركز الروسي للمصالحة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، أن 1077 لاجئًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 456 لاجئًا عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس - تلكلخ"، موضحا - في بيان اليوم - أن من بين اللاجئين 621 لاجئًا عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب"، منوهًا بأن نازحًا واحدًا عاد خلال الـ24 ساعة الماضية إلى مكان إقامته الدائم داخل سوريا، حيث تم إعادة تأهيل 4 منازل سكنية وروضة أطفال ونقطة طبية ومحطة فرعية للطاقة الكهربائية.

وأشار المركز الروسي، إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الفترة السابق ذكرها بتطهير 2.8 هكتار من الألغام، حيث تم اكتشاف وتدمير 43 عبوة قابلة للانفجار.