شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة مثير للأتربة بالسعودية.. وغائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج، اليوم الجمعة طقسا متباينا، حيث تشهد المملكة العربية السعودية نشاطا للرياح السطحية المثيرة للأتربة، فى حين يكون الطقس غائما فى الإمارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعديه ممطره على تلك المناطق، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتزداد الرطوبة ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام. حركة الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 – 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

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البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى مملكة البحرين، اليوم الجمعة، سيكون معتدلاً مع بعض السحب وبارداً نسبيا خلال الليل. والرياح ستكون جنوبية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة احياناً.