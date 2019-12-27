"الحكمة" العراقية تعلن رفضها استقالة "برهم صالح"

أعلنت كتلة الحكمة النيابية، في العراق، اليوم، رفضها في ما ورد في كتاب الرئيس العراقي برهم صالح إلى مجلس النواب والمتضمنة تقديم استقالته من منصبه، مؤكدةً على ضرورة بقائه في المنصب والحرص على عدم خرق الدستور.
وقال النائب عن الكتلة خالد الجشعمي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب: "نؤكد الدور الكبير لرئيس الجمهورية في حماية الدستور والحرص على دماء العراقيين ونثمن موقفه من اختيار مرشح لرئاسة الوزراء غير جدلي يحظى بمقبولية لدى الشعب".
وأضاف الجشعمي، "لا يسعنا إلا أن نعلن رفضنا في ماورد في كتاب رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب في تقديم الاستقالة، ونؤكد على ضرورة بقائه في المنصب واستكمال دوره في جمع العراقيين والحرص على عدم خرق الدستور"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح، أعلن في وقت سابق من اليوم، عن استعداده لوضع استقالته أمام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة المقبلة أسعد العيداني.
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