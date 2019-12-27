شكرا لقرائتكم خبر عن جيبوتى والاتحاد الأوروبى يوقعان اتفاقية لتمويل مشروعين بقيمة 8 ملايين يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت جمهورية جيبوتى والاتحاد الأوروبى اتفاقية لتمويل مشروعين بقيمة 8 ملايين يورو.

وسيخصص هذا المبلغ الذي تم التوقيع عليه بجيبوتي لتمويل مشروع لإصلاح وتطوير جهاز القضاء، فيما يُعنى الثاني بدعم جهود الحكومة الجيبوتية الرامية لمساعدة الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل، وتمويل المشاريع الخاصة بهم.

وأفاد الوزير الجيبوتي في الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة إلياس موسي دواله في تصريح صحفي بعد التوقيع أن هذا التمويل سيساهم في دعم جهود الحكومة والهادفة إلى تطوير قطاع العدالة والارتقاء بأوضاع الشباب والاستجابة لتطلعاتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جيبوتى والاتحاد الأوروبى يوقعان اتفاقية لتمويل مشروعين بقيمة 8 ملايين يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.