شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات توزع 114 ألف سلة غذائية بالساحل الغربى لليمن فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدّمت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر خلال "عام التسامح 2019"، حوالى 114 ألف سلة غذائية متكاملة بما يعادل 462 ألف طن استفاد منها قرابة 600 ألف شخص. شملت المساعدات الإماراتية الأسر الفقيرة والمعسرة والنازحين وأسر الشهداء واليتامى وذوى الدخل المحدود والمناطق النائية فى الساحل الغربى لليمن.

ووزّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من أربعة آلاف سلة غذائية على مناطق الساحل الغربي، خلال شهر ديسمبر الجاري، فيما لا تزال القوافل الغذائية الإماراتية تتواصل على الساحل الغربي لليمن، حيث استقبلت قرية النخيلة التابعة لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة قافلة جديدة للهلال الأحمر الإماراتي تتكون من 22 طناً من المساعدات الغذائية.

وأعرب عدد من المستفيدين في قرية النخيلة عن جزيل شكرهم لدولة الإمارات حكومة وشعباً، مؤكدين أن تدفق مساعداتها تخفف عن كواهلهم حجم المعاناة التي يعيشونها جراء الحرب المفروضة عليهم من قبل الميليشيا الحوثية.

وتعتمد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مسحاً دقيقاً من قبل فريق متخصص وبالتعاون والتنسيق مع الشخصيات الاجتماعية في المناطق المستهدفة، فضلاً عما تقدمه ضمن برنامج المساعدات الطارئة لمواجهة الكوارث وإغاثة المناطق المنكوبة جراء قصف الميليشيا الحوثية.

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وتجسد الزيادة في حجم المساعدات من شهر إلى آخر حرص دولة الإمارات على استيعاب النازحين الجدد والبحث المستمر عن الأسر المتضررة والأسر الأشد فقراً على طول امتداد مديريات الساحل الغربي والسهل التهامي.