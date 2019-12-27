عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عالم آثار: المصريون القدماء احتفلوا برأس السنة بأكل البط

الجمعة 27 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال عالم المصريات الدكتور منصور النوبي إن احتفالات المصري القديم بعيد رأس السنة ارتبطت بالطعام منذ قديم الأزل.



وأكد النوبي، بمناسبة احتفالات العالم برأس السنة الميلادية الجديدة، أن قدماء المصريين كانوا يحرصون خلال احتفالاتهم برأس السنة على تناول "بط الصيد" و"الأوز" الذي كان يشوى في المزارع بجانب الأسماك المجففة التي يعدون أنواعا خاصة منها خلال الأعياد.

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وأوضح أن قدماء المصريين حرصوا على تسجيل مظاهر احتفالاتهم بعيد رأس السنة على جدران مقابر النبلاء بجبانة طيبة في البر الغربي لمدينة الأقصر.

وأضاف أن هناك قرابة 19 مقبرة تُعدُ بمثابة سجل تاريخي يصور لنا كيف كان يستقبل قدماء المصريين عامهم الجديد، وكيف كانوا يحتفلون بليلة رأس السنة.

وحول مظاهر احتفالات رأس السنة في مصر القديمة، قال النوبي إن احتفال قدماء المصريين برأس السنة وقدوم عام جديد كان مناسبة عظيمة يجتمع فيها كل المصريين وكان يخرج تمثال المعبودة حتحور في ذلك اليوم للنور لتراه الجموع وكأنه يمنح الحياة لعام آخر جديد، وكان للمعبودة حتحور حضور كبير في تلك الاحتفالات، فهي ربة السعادة والمرح والسرور لدى قدماء المصريين.

وحول المدة التي كانت تستغرقها احتفالات قدماء المصريين برأس السنة وقدوم العام الجديد، أشار عالم المصريات إلى أن تلك الاحتفالات كانت تستمر لليالي وأيام، وكانت موسما للإجازات وحفلات الخطبة والزواج وإقامة المناسبات الاجتماعية السعيدة.