150 دولاراً.. غرامة شراء سجائر من الباعة الجائلين بفرنسا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 150 دولارا.. غرامة شراء سجائر من الباعة الجائلين بفرنسا
الجمعة 27 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يواجه الأشخاص الذين يشترون السجائر من باعة متجولين غير مرخصين في فرنسا غرامة قدرها 135 يورو (150 دولارا)، في تدبير من شأنه المساعدة في التصدي لهذه الظاهرة بصورة أفضل.
وقالت النائبة أليكساندرا لوي من "الجمهورية إلى الأمام" الحزب الرئاسي القائم على هذه المبادرة إن أول محاضر الضبط قد تسطر سريعاً، إذ إن المرسوم الذي ينص على هذه المخالفة من الدرجة الرابعة نُشر في 20 ديسمبر/كانون الأول.
وأضافت أن هذا التدبير منتظر من جانب الشرطيين في الأحياء التي تشهد هذه الظاهرة بصورة خاصة، أبرزها حي باربيس الباريسي أو وسط مدينة مرسيليا الساحلية جنوب فرنسا.
وأشارت لوي إلى ضرورة "وضع المشترين أمام مسؤولياتهم"، متحدثة عن "تحد مرتبط بالصحة العامة والسلامة".
ويمثل الاتجار غير القانوني بمنتجات التبغ ظاهرة واسعة الانتشار في فرنسا تؤججها عمليات الاستيراد المنظمة وحالات تهريب محلية في المناطق الحدودية، فخلال الأشهر الـ9 الأولى من 2019، صادرت السلطات الجمركية 282.7 طن في ارتفاع نسبته 78% خلال عام.
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