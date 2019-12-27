دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سامسونغ تطور بنك طاقة لشحن لاسلكي بسرعة عالية

سامسونغ تطور بنك طاقة لشحن لاسلكي بسرعة عاليةوبحسب التقارير فأن بنك الطاقة الذي تعمل سامسونغ على تطويره قد حصل على ترخيص هيصة الاتصالات الفيدرالية FCC الأمريكية باسم الطراز EB-U3300 وهو يدعم الشحن اللاسلكي، وسوف يدعم الشحن باستطاعة 25 واط.

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الصور التي نشرتها التقارير الصحفية التي تناولت الخبر، كشفت عن وجود منافذ USB-C، ووسادة علوية لدعم الشحن اللاسلكي، فيما لا يوجد منفذ USB-A بالنظر إلى أن سرعات الشحن العالية التي تتجاوز استطاعتها 25 واط تتطلب أسلاك USB-C.

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التقارير الصحفية ذاتها لم تشر إلى موعد طرح شركة سامسونغ لبنك الطاقة ولكنها رجحت أن يكوت إلى جانب الإعلان عن هاتفها الرائد المرتقب غالاكسي إس11 Galaxy S11 أواخر شهر فبراير المقبل.SHLالمزيد:

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