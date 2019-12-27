شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: التنظيمات الإرهابية تقترب من النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم قوات الأمن العراقية وقيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجى إنه على الرغم من الهجمات الأخيرة من قبل الجماعات المتطرفة التى قامت باستغلال المسيرات العراقية الشعبية، إلا أن التنظيمات المتطرفة ستفقد تمويلها وقيادتها فى نهاية المطاف.

قال اللواء تحسين الخفاجى إن الجماعات المتطرفة تبدو قد تعافت من وفاة زعيمها البغدادى وتحاول العودة إلى السطح.

أضاف الخفاجي أنه من بين الأسلحة والمعدات التى استولت عليها قوات الأمن العراقية مؤخرا، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية والمتفجرات. وهذا يوضح أن الأزمة تواجهها التنظيمات المتطرفة. في الوقت نفسه، تعمقت إدارة الاستخبارات العراقية في التنظيمات المتطرفة ووجدت أن هيكلها آخذ بالانهيار والتفكير المتطرف قد فقد تأثيره.