عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 4 مزايا خفية داخل نظام تشغيل أندرويد 10.. جربها

الجمعة 27 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

صدر نظام تشغيل جوجل "أندرويد 10" فى سبتمبر الماضى لهواتف "بيكسل"، وبدأ ينتقل إلى أجهزة من شركات مصنعة أخرى منذ ذلك الحين، ويتضمن نظام التشغيل الجديد مجموعة من الإضافات والميزات الرئيسية، مثل الوضع المظلم والإشعارات الموضحة وتحسين الأمان، كما يضم "أندرويد 10" أيضا مجموعة من الميزات الخفية، التى ربما لم يكن المستخدم على دراية بها، وفيما يلى أفضل هذه الميزات التى يعرضها موقع "إكسبريس":



- إشعارات الموسيقى الأفضل

يأتى التغيير الأكبر فى الإشعارات من "أندرويد 10" بميزة تطلق عليها جوجل "الرد الذكي"، الذى يضع مطالبات سياقية ضمن التنبيهات، وباختصار، هذا يعنى أنه فى حال إرسال عنوان ما، فسيظهر خيار فى الإشعار يتيح عرض الموقع بسرعة فى خرائط جوجل.

ومع ذلك، هناك أيضا مجموعة من التعديلات الأكثر دقة للإشعارات، التى تستحق إلقاء الضوء عليها، تتمثل فى القدرة على البحث عن الموسيقى داخل "طبق" الإشعارات.

وعند بث الموسيقى على منصات مثل Spotify، سترى مؤشرا أسفل أزرار التشغيل والتوقف وتتبع المسارات، التى ستظهر تقدمك من خلال أغنية ما، وهذا ليس فقط للعرض، حيث يمكن استخدامه للتقدم إلى الأمام أو إرجاع المسار.

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- الإشعارات الصامتة

قُدمت الإشعارات الصامتة مع وظيفة Digital Wellbeing فى "أندرويد 9"، ولكن "أندرويد 10" يسهل تطبيقها، ولإسكات إشعار فى "أندرويد 10"، كل ما عليك فعله هو الضغط باستمرار على أى تنبيه تلقيته وستتلقى قائمة من الخيارات، ويمنحك نظام التشغيل القدرة على إسكات الإشعار أو إيقاف التنبيهات بالكامل.

- حالة البطارية

يعرض أندرويد بالفعل نسبة بطارية الهاتف، ومعلومات استخدام متعمقة فى تطبيق الإعدادات، ولكن "أندرويد 10" يمنح المستخدمين مجالا سريعا للوقت، الذى ستستغرقه الأجهزة بالفعل فى الشحن الحالى.

ويمكن إظهار مؤشر بجانب رمز البطارية فى الجزء العلوى من الشاشة، يعرض تقديرا لموعد نفاد الجهاز من الطاقة على أساس الاستخدام الحالى.

- حفظ طاقة البطارية

يؤدى التوجه إلى إعداد موفر البطارية فى جهازك وعلامة التبويب "جدولة"، إلى الكشف عن خيار جديد يسمى "استنادا إلى روتينك"، بشكل أساسى، يجرى تشغيل وضع توفير البطارية تلقائيا إذا كان هاتفك غير قادر على تحمل الطاقة المستهلكة.