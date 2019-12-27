عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجسام غريبة تظهر بسماء لاس فيجاس وتثير ذهول المواطنين

الجمعة 27 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أثار ظهور أجسام غريبة فى ولاية نيفادا ذهول الكثير من المواطنين، إذ ظهر ضوء ساطع يحوم فوق سماء مدينة لاس فيجاس ويسير فى اتجاهات مختلفة فوق التلال، وتسبب هذا المشهد فى إرباك المتفرجين حيث تحرك الجرم السماوى اللامع بسرعة على طول التل، بينما أنبعث الضوء الأبيض والأزرق.



وادعى المواطن الذى قام بتسجيل الفيديو أن جسما غامضا غطى ما يقرب من 50 ميلًا من السماء خلال ثلاث دقائق، وتعنى هذه المسافة التى تم قطعها أن الجسم الغريب يتحرك بسرعة حوالى 1000 ميل فى الساعة.

ووفقا لموقع "اكسبرس" البريطانى، ادعى مصور الفيديو أيضًا أن هذا الجسم الغامض لم يصدر أى صوت، إذ كان قريبًا بما يكفى، فلو كانت طائرة لسمعها أثناء التصوير.

Advertisements

وأشار أيضا أن كان هناك أشياء أصغر أخرى كانت تومض فوق سماء لاس فيجاس الليلية حول هذا الجسم الغريب.

وتتمتع ولاية نيفادا بشهرة بسبب نشاط السماء الليلية غير الاعتيادى الذى نما فقط على مر السنين، فهذه السمعة الخاصة بظهور الكثير من الأجسام الغريبة قد تنبع من التكهنات التى تحيط بسرية القاعدة العسكرية الأمريكية، المنطقة 51.

وتأتى هذا اللقطات الأخيرة بعد إعادة ظهور لقطات خاصة بالبحرية الأمريكية، والتى رصدت ظهور سفينة يبدو بأنها من خارج كوكب الأرض، إذ التقطت طائرة من طراز F / A-18 تابعة للبحرية طائرة مجهولة تحيط بها هالة متوهجة.

وسافر الجسم بسرعة عالية وكان يدور أثناء تحركه، وصاح الطيارين الذى التقطوا الفيديو بأن هناك أسطول كامل من هذه المركبات.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه لا ينبغى أن يشاهد الفيديو الجمهور، خوفا على الأمن القومى، ومع ذلك، ادعى الكثيرون أنه دليل على أن الكائنات الفضائية وصلت إلى الأرض، وحتى يومنا هذا لم يقدم أحد تفسيراً معقولاً.