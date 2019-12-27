مبيعات قياسية لـ"أمازون" خلال موسم عيد الميلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مبيعات قياسية لـأمازون خلال موسم عيد الميلاد

الجمعة 27 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون دوت كوم" الخميس، أن مبيعاتها خلال موسم تسوق عيد الميلاد الجاري سجلت رقما قياسيا جديدا.



وأشارت إلى تلقيها طلبيات بمليارات الدولارات من مختلف أنحاء العالم إلى جانب المبيعات القوية لأجهزة أمازون الإلكترونية.

وذكرت "أمازون" أن من أكثر منتجاتها مبيعا منتج "إيكو دوت" و"فاير تي.في ستيك" و"إيكو شو5"، كما شكلت الأجهزة المعتمدة على نظام المساعد الشخصي الصوتي أليكسا أكثر الهدايا شعبية خلال السنوات الماضية. وأوضحت "أمازون" أن مبيعاتها من هذه الأجهزة خلال العام الحالي زادت بملايين الوحدات مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت "أمازون" إلى أن تفاعل العملاء مع نظام "أليكسا" وصل إلى مستويات قياسية، باستخدام المساعد الصوتي للحصول على وصفات معينة أو تشغيل برامج تلفزيونية أو أفلام.

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وأضافت "أمازون" في بيان صحفي أن "العملاء سألوا أليكسا عن وصفات وأجهزة الطهي ملايين المرات خلال موسم العطلة، حيث ساعد أليكسا في صناعة وجبة إفطار العيد والكعك والمشروبات".

وذكرت "أمازون" أن ألعاب الأطفال وألعاب الكمبيوتر والأزياء ومستحضرات التجميل كانت من بين السلع الأكثر مبيعا خلال العيد.

ورغم أنها لم تقدم بيانات تفصيلية في هذا الشأن، فإنها ذكرت أنها باعت أكثر من نصف مليون منتج من هذه المنتجات.

يأتي ذلك فيما أظهر تقرير صادر عن شركة خدمات بطاقات الدفع الإلكتروني ماستركارد، الخميس، أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال موسم العطلة الأخيرة، ارتفعت بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتسجل رقما قياسيا جديدا.

وبحسب التقرير، ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية خلال الفترة نفسها بنسبة 18.8% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 18.4% خلال 2018.

وشكلت مبيعات التجارة الإلكترونية 14.6% من إجمالي مبيعات التجزئة خلال العام الجاري.