دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تتوقع إرتفاع مبيعات هواتف الأيفون بنسبة 10% العام المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة ابل لإطلاق أول إصداراتها من هواتف الأيفون التي تدعم الإتصال بشبكات 5G العام المقبل، ولقد كشف تقرير جديد عن توقعات ابل بإرتفاع مبيعات هواتف الأيفون بنسبة 10% العام المقبل، نتيجة لإتجاه المستخدمين للترقية لإصدارات iPhone 5G.

أكد بعض الموردين مؤخراً على أن ابل تستعد لزيادة إنتاجها من هواتف الأيفون خلال العام المقبل، حيث تشير المؤشرات الحالية إلى ترقب الكثير من مستخدمي هواتف الأيفون إنطلاق هواتف الأيفون 5G ليتم الترقية إلى الإصدارات الجديدة، مما يتطلب مضاعفة الإنتاج.

أشار أحد محللي Wall Street إلى أن ابل ستتخطى توقعات الكثير من محللي السوق خلال الأعوام القادمة بشحنات هواتف الأيفون، حيث إستند في هذه المعلومات على المؤشرات الأولى لطلبات ابل المبكرة من مورديها.

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كما أشار محلل ابل إلى أن عدد هواتف الأيفون المستخدمة في الوقت الحالي يصل إلى 900 مليون وحدة، كما وضع توقعات تشير إلى خطط ثلث مستخدمي هواتف الأيفون كحد أدنى للترقية لهواتف الأيفون 5G خلال العام المقبل.

يذكر أن شركة ابل قد تخطت توقعات محللي السوق بالفعل هذا العام مع شحنات هواتف iPhone 11، وهو ما أدى إلى إرتفاع توقعات بعض محللي السوق إلى وصول شحنات ابل العام المقبل بهواتف iPhone 12 إلى 100 مليون وحدة، أي عدد أكبر من هواتف iPhone 11 التي سجلت شحنات 80 مليون وحدة.

المصدر

هذا الموضوع ابل تتوقع إرتفاع مبيعات هواتف الأيفون بنسبة 10% العام المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.