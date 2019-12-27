شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مجلس الوزراء السودانى يعقد اجتماع استثنائى لإقرار الموازنة لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مجلس الوزراء السوداني، عقد اجتماع استثنائي اليوم الجمعة، لإجازة الموازنة العامة لعام 2020، والتى كان مُقررا أن تُحسم أمس الخميس ،وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" استبقت اجتماع الحكومة اليوم، للنظر فى مسألة الرفع التدريجى لدعم الوقود، فى الموازنة الجديدة، بإعلان رفضها مشروع الموازنة الذى قدمه وزير المالية، الدكتور ابراهيم البدوي، وتضمن تقليص الدعم، وإقرار إجراءات حماية اجتماعية، من جهة أخرى، التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، مع اللجنة التنفيذية لمنظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر، لدى زيارته لمقر المنظمة اليوم، يرافقه وزير شئون مجلس الوزراء، السفير عمر بشير مانيس.



وذكر مجلس الوزراء، فى بيان، أن حمدوك استمع إلى "المطالب المُستحقة"، التى قدمها أعضاء اللجنة نيابة عن أسر الشهداء، كما تمت مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالشهداء.



ووعد حمدوك بتحقيق العدالة والقصاص لدماء الشهداء، عبر القضاء العادل الذى أرسته ثورة ديسمبر.