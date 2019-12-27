نتنياهو لمدون سعودي: ليت بإمكانك التصويت في انتخابات الليكود

معتز بالله محمد/ الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، لمدون سعودي، سبق وأن وصفه فلسطينيون بـ"الصهيوني"، إنه يتمنى لو كان بإمكانه التصويت في الانتخابات على رئاسة حزب الليكود.

ومن داخل مقر حملته الانتخابية، خاطب نتنياهو، المدون محمد سعود، عبر محادثة فيديو مازحا، "خسارة أنه لا يمكنك التصويت"، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية (رسمية).

و"سعود"، سبق وأثار جدلا واسعا في يوليو/تموز الماضي، بعد زيارته لإسرائيل، ضمن وفد إعلامي من دول عربية، بعضها لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية.

وخلال تجوله في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة وقتها، تعرض "سعود" لوابل من الشتائم والبصق من قبل فتية فلسطينيين نعتوه بـ "الصهيوني"، فيما منعته مجموعة من المصلين من الدخول إلى المسجد مرددين "اطلع برّا (غادر المكان) .. هذا محل طاهر مش (ليس) للمطبعين".

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ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتراض الفلسطينيين للمدون السعودي بـ"التصرف الوحشي وغير الأخلاقي".

وفي أكثر من مناسبة، أعرب "سعود" عن "حبه" لإسرائيل، وتأييده لنتنياهو.

وسبق أن نقل حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع للخارجية الإسرائيلية عن المدون السعودي قوله لإذاعة الجيش الإسرائيلي "الشعب الإسرائيلي يشبهنا، وهم مثل عائلتي. أحب هذه الدولة، وكان حلمي دائما أن أزور القدس".

ورسميا لا توجد علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، إلا أن السنوات الأخيرة الماضية شهدت تقاربا كبيرا بينهما، لاسيما على خلفية ما تسميه الرياض وتل أبيب بـ"الخطر الإيراني"، وفق وسائل إعلام عبرية.

ويتنافس على رئاسة حزب الليكود، في الانتخابات التي انطلقت صباح الخميس كل من نتنياهو، وجدعون سعار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.