المغرب.. السجن 4 سنوات نافذة بحق "يوتيوبر" أساء للملك ولمواطنين

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

قضت محكمة مغربية، الخميس، بالسجن لمدة 4 سنوات نافذة ودفع غرامة مالية بحق "يوتيوبر"، إثر إدانته بتهم بينها الإساءة للملك والمواطنين.

ووفق مراسل الخليج 365، صدر الحكم ضد محمد السكاكي، الملقب بـ"مول الكاسكطة" (صاحب القبعة)، من طرف المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، جنوب الدار البيضاء، على خلفية نشره فيديو يتضمن عبارات مسيئة لعاهل البلاد والمواطنين.

وعلاوة على السجن النافذ، قضت المحكمة أيضا بدفع السكاكي غرامة مالية قدرها 40 ألف درهما (نحو 4 آلاف دولار)، في حكم أولي قابل للاستئناف.

فيما عبر الدفاع عن عدم رضاه عن الحكم، في تصريحات نقلتها مواقع إخبارية محلية.

Advertisements

وواجه "اليوتيوبر" أمام المحكمة تهم "الإساءة للملك والسب العلني للأفراد، والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات".

وفي بيان سابق، ذكرت النيابة العامة أن "اليوتيوبر" المعروف بانتقاداته للسلطة والحكومة، دأب على "إنتاج ونشر فيديوهات على موقع يوتيوب، تتناول مواضيع تثير الحدث، وأن هذه العملية تدر عليه مداخيل مالية مهمة".

ولفتت إلى أنّ التحقيقات التي أجريت أثبتت أن "الموقوف تلقى من الخارج تحويلات مالية مهمة جراء هذه العملية".

وأكدت أن اعتقال "مول الكاسكيطة جاء بناء على شكايات وردت عليها من قبل مجموعة من المواطنين بخصوص ما ورد في شريط الفيديو من عبارات السب، وأوصاف مهينة للمغاربة، يؤكدون فيها رغبتهم في متابعته أمام العدالة، حيث تم ضم هذه الشكايات للبحث الجاري مع المعني بالأمر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.