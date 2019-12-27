قوات الحكومة الليبية تعلن قصف مليشيات أجنبية جنوبي طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الخميس، أنها قصفت بالمدفعية الثقيلة تجمعات لمليشيات متعددة الجنسيات ومخزنا للذخائر في محيط محور اليرموك، جنوبي العاصمة طرابلس.

وذكرت قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، أن القصف المدفعي "تم بعد أن حدّدت فرق الرصد والاستطلاع الأهداف للتعامل معها".

وأفاد مراسل الخليج 365، أن قوات الوفاق، تمكنت، الخميس، من صد هجوم عنيف لمسلحي حفتر، باتجاه منطقة صلاح الدين، جنوبي طرابلس.

وأشار إلى أن سكان منطقة صلاح الدين، بدؤوا، الخميس، بالنزوح بأعداد كبيرة، بعدما اقتربت الاشتباكات من مساكنهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.