السفير الليبي لدى تركيا: طرابلس بحاجة إلى دفاع جوي وتدريب

أنقرة/ الخليج 365
قال السفير الليبي في أنقرة عبد الرزاق مختار أحمد عبد القادر، تعليقا على إمكانية إرسال تركيا قوات إلى بلاده، "ليبيا بحاجة إلى الدفاع الجوي والتدريب الخاص، والخبرة لدعم المقاتلين في الميدان".
جاء ذلك في تصريح للأناضول، عقب مشاركته في ندوة "ماضي وحاضر ومستقبل ليبيا، العلاقات الليبية ـ التركية" عقدتها جامعة "أنقرة يلدرم بيازيد"، الخميس.
وأشار عبد القادر، إلى أن العلاقات التركية ـ الليبية تمتد مئات السنين، وأن أنقرة وقفت إلى جانب الشعب الليبي دائما.
وأضاف: "ليبيا بحاجة إلى الدفاع الجوي، والتدريب الخاص، والخبرة لدعم المقاتلين في الميدان، لدينا عدد كاف من المقاتلين".
واعتبر السفير، أن "الدعم العسكري لا يعني الإضرار بالشعب الليبي، بل سيساعد على الأمن والاستقرار. والبلدان شقيقان وليسا صديقين فقط".
وتابع "ليبيا دعمت تركيا بشأن قضية قبرص، والآن تستجيب لنا عندما نحتاج نحن".
وفي وقت سابق الخميس، توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حصول حكومته على تفويض من البرلمان في 8 ـ 9 يناير/ كانون الثاني المقبل، من أجل إرسال جنود إلى ليبيا تلبية لدعوة الحكومة الشرعية، وقال: "يسألوننا عمّا إذا كنا سنرسل الجنود إلى ليبيا.. نحن نتجه إلى المكان الذي نُدعى إليه".
وتابع "سنلبي دعوة ليبيا (لإرسال الجنود) بعد تمرير مذكرة التفويض من البرلمان فور افتتاح جلساته".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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