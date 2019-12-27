التحقيق مع فرقة إسعافية رفضت نقل مواطن المسن

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بأنه صدرت توجيهات رئيس هيئة الهلال الأحمر ببدء إجراءات التحقيق مع فرقة إسعافية رفضت نقل مواطن مسن بالمدينة المنورة .

وأفادت الهيئة بأنه تم النظر في أدق جوانب القضية واستكمال جميع التحقيقات من قبل الجهة المختصة بالهيئة، وبحسب المادة (34) من نظام مزاولة المهن الصحية؛ أحيلت القضية للهيئة الصحية الشرعية كجهة اختصاص لتقرير ما يستوجب بحقهم تجاه تقصيرهم في أداء واجبهم المهني وفقاً للوائح المنظمة للعمل الإسعافي، ولم تنته القضية لدى الهيئة الصحية الشرعية حتى ذلك التاريخ.

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وأكدت بأن الهيئة تقدم خدماتها الإسعافية في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها، ومباشرة أكثر من نصف مليون خدمة إسعافية خلال العام الماضي، وتفخر الهيئة بجهود أبنائها العاملين الذين يؤدون دورهم بكل صدق واحترافية، ويشهد على ذلك ما يصلنا من رسائل تشيد بأبطال الميدان، والذين يعملون على مدار الساعة، وفي جميع أيام السنة لخدمة المرضى والمصابين”.

وشددت “الهيئة” على حرصها الشديد على متابعة أي قصور في تقديم الخدمة، ومعاقبة كل مقصر ومتقاعس، وسعيها الدائم على تدريب كافة الكوادر الصحية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات، وذلك من منطلق رسالتها الإنسانية المنوطة بها والمسؤولية التي تحملها على عاتقها لإسعاف المرضى والمصابين، انطلاقاً من منهجها “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً”.

وتهيب هيئة الهلال الأحمر السعودي بكافة المواطنين والمقيمين لإبداء أي ملاحظات أو قصور في مستوى الخدمة المقدمة وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.srca.org.sa، أو البريد الإلكتروني الخاص بالمقترحات والشكاوى [email protected]، أو الرقم الموحد الذي تم تدشينه مؤخراً (19971) لاستقبال جميع الشكاوى والمقترحات حول الخدمة الإسعافية.