الحزم يفرض التعادل على بطل آسيا

صحيفة الخليج الالكترونية

تعادل الهلال مع مضيفه الحزم بهدفٍ لكلٍ منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف الحزم لاعبه منصور حمزي عند الدقيقة (53) من عمر المباراة، فيما أدرك التعادل للهلال محترفه الإيطالي جوفينكو عند الدقيقة (1+90) من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع الهلال برصيده من النقاط إلى 21 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد الحزم برصيده إلى 15 نقطة ليبقى في المركز الـ 11 في ترتيب الدوري.