- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
تعادل الهلال مع مضيفه الحزم بهدفٍ لكلٍ منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل هدف الحزم لاعبه منصور حمزي عند الدقيقة (53) من عمر المباراة، فيما أدرك التعادل للهلال محترفه الإيطالي جوفينكو عند الدقيقة (1+90) من عمر المباراة.
بهذه النتيجة ارتفع الهلال برصيده من النقاط إلى 21 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد الحزم برصيده إلى 15 نقطة ليبقى في المركز الـ 11 في ترتيب الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر الحزم يفرض التعادل على بطل آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.