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الرائد يحقق الانتصار الرابع على التوالي

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

حقق الرائد فوزه الرابع على التوالي في دوري كأس الأمير للمحترفين بعد انتصاره بهدف دون رد على ضيفه العدالة الذي أهدر ركلة جزاء في افتتاح الجولة 13 اليوم الخميس.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أرنو جوم في الدقيقة 17 بضربة رأس. وأهدر كارلوس أندريا لاعب العدالة ركلة جزاء في الدقيقة 51 تصدى لها عز الدين دوخة حارس الرائد. ورفع الرائد رصيده إلى 23 نقطة من 13 مباراة في المركز الثالث مؤقتا بينما توقف رصيد العدالة عند ثماني نقاط من 12 مباراة في المركز 14.

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